Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP deteve mais cinco carteiristas

Turista foi alvo de um ataque de três mulheres carteiristas.

Por João Tavares | 08:47

Uma turista foi alvo de um ataque de três mulheres carteiristas, na noite de segunda-feira, em Lisboa, tendo ficado sem uma bolsa que continha bens avaliados em 845 euros.



Valeu à vítima o facto de uma patrulha da PSP ter passado no local. Presentes a juiz, uma das suspeitas foi absolvida e as outras duas condenadas a pagar uma multa de 500 euros.



Já no passado dia 6, a PSP tinha apanhado dois homens pelo furto de 228 euros a um turista. Um tinha sido detido três vezes em 15 dias e outro oito vezes este ano.