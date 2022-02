A PSP do Seixal deteve cinco homens que geriam uma rede de tráfico de droga no Bairro da Quinta da Princesa.





A atividade criminal do grupo começou em outubro de 2019. A rede tinha um cabecilha, que vendia canábis, heroína e cocaína em vários pontos do concelho do Seixal, mas com especial incidência na Quinta da Princesa. Para o efeito contava com a colaboração dos outros quatro detidos que, além da guarda dos estupefacientes, se dedicavam à venda direta aos consumidores e contabilização dos lucros. Dois arguidos ficaram presos, e três com apresentações semanais. n M.C.