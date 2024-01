PSP justifica falta de policiamento em jogos de futebol com atraso no aviso de mudança de horário

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informou, esta terça-feira, que não foi possível efetuar o policiamento de dois jogos de futebol no domingo, porque os clubes organizadores avisaram tardiamente a alteração do horário da partida.No caso do jogo entre o Camarate e o Murteirense, a autoridade explica que a partida tinha início às 15h30, mas que foi adiada para as 18h00.

"Tendo em consideração a não comunicação da alteração da hora do jogo, a inexistência de uma eventual nova requisição de policiamento, assim como, o curto hiato temporal para o seu início, não era exequível a nomeação de outros Polícias para a execução do policiamento", lê-se num comunicado enviado às redações.



A PSP refere também que o policiamento para o jogo entre a AD Amadora e o CD Belas tinha sido requisitado para domingo entre as 18h00 e as 22h00, mas que horário do evento foi alterado para as 15h30.





"Após informação pelo clube organizador, no próprio dia, da falta de elementos policiais para o evento em causa foram de imediato enviados, para o Complexo Desportivo Municipal Monte da Galega, polícias para assegurar o mesmo", informa a PSP.Quando os polícias chegaram ao local, foram informados pelo árbitro tinha sido cancelado, pois já passariam 6 minutos dos 15 minutos de tolerância.

"A PSP tem cumprido sempre com as requisições efetuadas pelas entidades organizadores de eventos desportivos, não colocando entraves à realização dos policiamentos", conclui a fonte de autoridade.