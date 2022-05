Dois homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 43 e os 96 anos, foram resgatadas, na quarta-feira passada, de uma residência em chamas em Santa Maria da Feira.De acordo com a GNR de Aveiro, duas das vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Santa Maria da Feira e as outras duas foram transportadas para uma unidade hospitalar, devido à inalação de fumo.Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira.