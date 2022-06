Quatro jovens feridos em despiste de carro em Arouca

Quatro jovens, dos 19 aos 22 anos, ficaram feridos, esta madrugada de sexta-feira, na sequência do despiste do carro onde seguiam, em Arouca.O alerta foi dado, cerca das 02h00, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, na EN327, sentido Arouca/S. João da Madeira, em Alagoas, na zona de Escariz.Três vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Fajões, para o hospital de Santa Maria da Feira. O outro ferido foi tranportado para o hospital de Vila Nova de Gaia.A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.Estiveram no local 15 operacionais apoiados por seis viaturas.