Queda de árvore mata homem em Vieira do Minho

Acidente ocorreu num campo agrícola perto da casa da vítima.

Um homem, de 52 anos, morreu este sábado após a queda de uma árvore no lugar de Pousadouro, em Tabuaças, Vieira do Minho.



A vítima foi transportada para o Hospital de Braga com vida, mas foi na unidade hospitalar que o óbito acabou por ser declarado.



O acidente ocorreu num campo agrícola perto da casa do homem.



Ao que tudo indica, a vítima estava a cortar algumas árvores quando uma acabou por lhe cair em cima.



Na altura do acidente o homem estava sozinho.



Foi encontrado por familiares que deram o alerta às autoridades.