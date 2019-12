Raposa em apuros salva pelos Bombeiros de Tavira

Os Bombeiros Municipais de Tavira resgataram uma raposa que estava presa numa vedação na zona de Santo Estêvão. O animal foi encaminhado para o RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, em Olhão.A situação aconteceu na passada terça-feira. Os bombeiros foram chamados para um resgate animal em Santo Estêvão, no interior do concelho tavirense. No local encontraram uma jovem raposa com uma das patas presas numa vedação e que não conseguia soltar-se.O animal não apresentava ferimentos de maior, mas mesmo assim foi para o RIAS.