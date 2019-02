Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Refugiado preso por fazer assalto em estabelecimento comercial

Requerente de asilo no centro da Bobadela apanhado em furto.

Por Miguel Curado | 12.02.19

Um homem de 34 anos, imigrante requerente de asilo a Portugal, e que se encontrava a aguardar o resultado do pedido feito no Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR) da Bobadela, Loures, foi preso em flagrante delito pela PSP a realizar um assalto a um estabelecimento comercial.



A detenção ocorreu na madrugada de domingo, após a PSP ter sido chamada por populares devido à ocorrência de um assalto a um estabelecimento de restauração. Chegados ao local, os agentes viram a porta da pastelaria arrombada, e os vidros da montra partidos. Os polícias perceberam, pelo barulho, que o ladrão ainda estava no interior. Este, no entanto, mal se deparou com a PSP, fugiu de imediato.



Acabou por ser apanhado e algemado. Já com o detido, oriundo de um país africano, manietado, os polícias foram ao interior do estabelecimento. Depararam-se com a máquina de tabaco arrombada e 78 maços já separados pelo ladrão.



O assaltante já tinha arrombado a caixa registadora, de onde retirou 510 euros e consumiu alimentos da pastelaria. Os polícias apreenderam-lhe uma mochila com dois telemóveis, umas luvas, um pé de cabra e uma chave inglesa.



O homem foi levado para a esquadra da PSP de Loures, onde os agentes perceberam que se tratava de um detido já com antecedentes criminais.

Foi ainda possível ver que o mesmo estava a residir no CAR da Bobadela. Estava, esta segunda-feira, a ser presente a um juiz do Tribunal de Loures.