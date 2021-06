O julgamento ao ex-patrão do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado no caso da Operação Marquês, foi adiada para 6 de julho.O julgamento foi adiado, pela segunda vez, depois do Ministério Público dizer que precisa de mais tempo para analisar a contestação que tem 190 páginas e arrola 40 testemunhas.A 8 de julho é ouvido Paulo Silva, inspetor tributário, e a 13 do mesmo mês Hélder Bataglia, Pedro Neto, Henrique Granadeiro, Morais Pires e José Maria Riccardi são também ouvidos como testemunhas do processo.