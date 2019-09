Salta da janela para escapar ao marido em Soure

A mulher, de 48 anos, sofreu ferimentos ao fugir pela janela. As crianças ficaram ao cuidado da GNR e da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.



O homem foi levado ao Tribunal de Coimbra.

A GNR deteve esta segunda-feira de madrugada um homem, de 40 anos, por violência doméstica. Violento, obrigou a mulher a fugir, com os dois filhos, pela janela da casa do casal, no concelho de Soure.Após denúncia, os militares deslocaram-se à habitação e detiveram o suspeito "extremamente violento". Tinha arrombado as portas de casa, onde se escondia a sua mulher com os dois filhos, de oito e nove anos.