Seis homens salvos de naufrágio ao largo de Portimão

A Marinha resgatou seis homens de um naufrágio, na noite desta quinta-feira, a cerca de 93 quilómetros do sul de Portimão.O alerta foi dado às 22h45 através de uma comunicação por rádio da embarcação. Para o local do alerta foram três navios mercantes e o navio da Marinha Portuguesa NRP Sagitário.Segundo a Marinha, os homens foram resgatados pelo navio Gaschem Aachem e estavam "aparentemente" bem fisicamente. Na manhã desta sexta-feira, os seis homens desembarcaram no porto de Portimão e não precisaram de assistência médica diferenciada.