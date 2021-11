Seis tripulantes resgatados de barco de pesca que estava a afundar

Seis tripulantes de um barco de pesca que estava a afundar, a 93 quilómetros a sul de Portimão, foram resgatados por um navio mercante e pela Marinha. Os náufragos não sofreram ferimentos.Segundo oapurou, a embarcação ‘Brilhamar’, com de 17 metros de comprimento e registada em Vila Real de Santo António, terá saído para o mar, a partir do porto de Quarteira, com seis homens. Na noite de quinta-feira, pelas 22h45, começou a meter água.A tripulação fez um pedido de socorro, tendo a Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, colocado em marcha uma operação de resgate. A embarcação foi localizada por um navio mercante e os seis homens resgatados. Foram depois transferidos para a lancha da Marinha Sagitário e transportados para terra.A Capitania do Porto de Portimão está a averiguar as causas do acidente.