Eram 04h00 e os três turistas, entre os 26 e 30 anos, queriam comprar bebidas alcoólicas - o que está proibido a partir das 20h00 por causa da Covid-19. Para tal abordaram três homens, que os atraíram a um local isolado no jardim Roque Gameiro, Lisboa, e espancaram.Pela mesma hora, a poucos metros, outros quatro homens roubavam três mulheres, dos 17 aos 19 anos, com recurso a chapadas. Os sete ladrões foram detidos pela PSP, que recuperou bens no valor de 2370 euros.