Sete homens detidos por crimes contra polícias durante o fim de semana

A PSP deteve sete homens, com idades entre os 18 e os 48 anos, entre sexta-feira e domingo por serem suspeitos da prática de vários crimes contra polícias.

Segundo avança a referida autoridade em comunicado, as detenções decorreram do patrulhamento policial efetuado nas freguesias da Misericórdia, Carnide, S. Domingos de Benfica, Mina de Água – Amadora, Águas Livres – Amadora e Belas.



Um dos detidos, encontrava-se a circular na Amadora com uma bicicleta elétrica exclusiva à circulação no concelho de Lisboa. Após diligências, apurou-se que se terá apropriado do velocípede ilegitimamente, sendo por isso suspeito do crime de furto.



Quando foi informado de que seria levado à esquadra, o indivíduo adotou uma postura hostil e pouco cooperante, tendo empurrado de forma violenta um dos Polícias.