Sócrates quer afastar juiz Carlos Alexandre

Há meses que a defesa do ex-governante prepara estratégia para tentar impedir que o superjuiz assuma a instrução.

Por Débora Carvalho | 01:30

José Sócrates tem estado há meses a preparar a estratégia para tentar afastar o juiz Carlos Alexandre da Operação Marquês. No requerimento de abertura da fase de instrução - o último que deu entrada no tribunal por email ou fax - a defesa do antigo primeiro-ministro terá contestado a imparcialidade do superjuiz na fase de inquérito, alegando que o magistrado não pode assumir o mesmo papel na fase de instrução. A posição de Sócrates é clara: deverá ser o juiz Ivo Rosa a assumir as rédeas do processo.



Nos últimos meses, a defesa do antigo governante, acusado de um total de 31 crimes de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais, já tinha avançado com um incidente de recusa contra o mesmo juiz.



Quanto à estratégia do amigo de José Sócrates, Carlos Santos Silva, passa por queixar-se, segundo a revista ‘Sábado’, de ter sido investigado, ilegalmente, desde 2005. No requerimento, a advogada Paula Lourenço pede a nulidade da acusação e compara o Ministério Público à PIDE. Também Armando Vara pediu a anulação do processo, por considerar que a escolha de Carlos Alexandre, na fase de inquérito, foi "manipulada".



Também o ex-banqueiro Ricardo Salgado, que abdicou da instrução, critica a atuação do superjuiz, sustentando que não tem forma de se defender.



No total, 19 dos 28 arguidos no processo pediram a abertura de instrução, entre os quais Carlos Santos Silva e o primo de José Sócrates. O sorteio que dita qual dos dois juízes assume esta fase processual - Carlos Alexandre ou Ivo Rosa - realizar-se-á durante a próxima semana.