Suspeito de assalto a ourivesaria em Loulé detido em Espanha

A Policia Nacional espanhola anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem que estava a ser investigado "por um assalto com arma de fogo a uma ourivesaria" no Algarve, que rendeu "mais de 2 milhões de euros" em joias.O detido, de 42 anos, foi apanhado em Fuengirola, perto de Málaga (Espanha), por posse de armas proibidas.Contactadas peloas autoridades espanholas não avançaram qual o assalto mas, nos últimos anos, o maior roubo a uma ourivesaria na região aconteceu em 2017, na Quinta do Lago, Loulé, a 28 de setembro, quando uma quadrilha de homens encapuzados atacou a ourivesaria David Rosas.Na altura não foi revelado o valor total das joias roubadas mas a companhia de seguros da loja chegou a oferecer uma recompensa de 10 mil euros mais 10% do valor das peças que fossem recuperadas - até 100 mil euros - a quem fornecesse informações que conduzissem à detenção dos autores do ataque.A Polícia Nacional espanhola adianta que o roubo em que o homem esteve envolvido rendeu 2,3 milhões de euros.A investigação ao assalto à ourivesaria David Rosas ficou entregue à PJ.Esta segunda-feira à tarde, ao, fonte da PJ disse desconhecer a ligação entre o detido e qualquer investigação que esteja a decorrer. Isso pode explicar-se, no entanto, por o homem ter sido capturado pela posse de armas proibidas.Nas buscas à casa do suspeito foi apreendida uma arma de fogo e um colete à prova de balas.