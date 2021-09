Quando no dia 1 de setembro as equipas contraterrorismo da PJ entraram no quarto ocupado por Ammar Ameen, em Oeiras, em casa do irmão Yasser, ambos indiciados por pertencerem aos terroristas islâmicos do Daesh, procuravam, além de deter o suspeito, o telemóvel e computador. Acabaram surpreendidas ao encontrar um revólver.