Acidente na Ponte 25 de Abril no sentido Lisboa-Almada condiciona circulação

Um acidente no tabuleiro da Ponte 25 de Abril no sentido Lisboa-Almada está esta quinta-feira a condicionar a circulação.O trânsito esteve condicionado no sentido Almada-Lisboa à passagem pelo local.O veículo ligeiro despistou-se e capotou, ocupando a via central e direita. Não houve registo de feridos.O alerta foi dado pelas 6h50.A PSP investiga agora o caso.