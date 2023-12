Três detidos por furtos no interior de viaturas no Porto

A PSP deteve três suspeitos de furtos no interior de viaturas, no Porto, no sábado.



Os indivíduos assumiram um comportamento suspeito perante a presença policial na avenida Gustavo Eiffel e colocaram-se em fuga de carro, ignorando as indicações dos agentes para a imobilização do veículo.



A PSP intercetou os suspeitos na rua de São João e comprovou a prática de cinco furtos no interior de viaturas, estacionadas junto da Marina do Freixo e na rua D. Pedro V.



Um dos assaltantes, um cozinheiro de 35 anos residente no Porto, que conduziu o carro durante a fuga, não tinha carta de condução.



O cozinheiro e os outros suspeitos, dois desempregados, de 22 e 25 anos, residentes em Gaia, são esta segunda-feira presentes junto das Autoridades Judiciárias.