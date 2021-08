Homem de 35 anos assassinado a tiro na rua em frente à companheira

Um homem de 35 anos foi assassinado este domingo, cerca das 1h30 da madrugada, por três indivíduos encapuzados na Rua de Fernão de Magalhães, na Damaia, Amadora.Ao que oapurou junto de fonte da PSP, a vítima, natural de São Tomé e residente no Seixal, deslocou-se à Damaia para se encontrar com uma mulher "com quem tinha uma ligação afetiva". Foi quando ambos estariam a passear na rua que o trio atacou, disparando contra a vítima e colocando-se em fuga.Quando a polícia chegou ao local, a vítima estava de barriga para cima com ferimentos graves no tórax tendo sido chamados os meios de socorro. O homem foi transportado ao Hospital Amadora Sintra, mas morreu à chegada não resistindo aos ferimentos.Uma testemunha do homicídio revela que a Damaia é uma zona muito perigosa e que "os moradores têm receio de dar a cara". A mulher menciona ainda que a polícia vai diversas vezes ao local, mas que "não faz nada".A Polícia Judiciária foi acionada ao local do crime e procede à investigação.