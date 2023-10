Seis feridos num capotamento de jipe em Coimbra

Seis pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente numa prova de jipes, na Tábua, em Coimbra, este domingo. O jipe despistou-se e acabou por capotar.Entre os três feridos graves está uma rapariga de 17 anos com múltiplas fraturas e dois homens de 28 e 43 anos. Quanto aos feridos leves, trata-se de três jovens de 10, 19 e 21 anos, que foram apenas assistidas no local, pois não quiseram ser transportadas para o hospital.O alerta foi dado às 16h20. No local estão os Bombeiros Voluntários da Tábua e o INEM de Coimbra, acompanhados de sete veículos e nove operacionais.As vítimas foram transportadas para o Centro Hospitalar de Coimbra.