Pela primeira vez desde o segundo semestre de 2019, a Marinha portuguesa - a braços com escassez de verbas para operação e manutenção e uma crise de efetivos - está com três fragatas em simultâneo no mar, empenhando quase meio milhar de militares.



A ‘D. Francisco de Almeida’ está até domingo no exercício MILEX, da força de resposta rápida da União Europeia, em Espanha. Já as fragatas ‘Corte-Real’ e ‘Bartolomeu Dias’ estão ambas nos Açores no âmbito de uma viagem de instrução dos cadetes dos 4.º e 5.º anos da Escola Naval. A Marinha tem um total de 5 fragatas.