Três homens ficam feridos após troca de tiros em Santa Maria da Feira

Três homens sofreram ferimentos provocados por tiros, esta quinta-feira, cerca das 21h30, na sequência de desacatos, junto ao café Belinha, em Paços de Brandão, Santa Maria da Feira.Os feridos saíram do local pelos próprios meios mas acabaram, cerca das 00h00 desta madrugada, por se dirigirem ao hospital de Gaia. O alerta às autoridades foi dado pela própria unidade hospitalar.Ao que osabe, um dos envolvidos na rixa era de Valadares, em Vila Nova de Gaia, e os restantes eram da zona de Espinho. Estavam a conviver num café em Paços de Brandão desde as 17h00 de quinta-feira, até à hora em que se desentenderam e se envolveram em confrontos.Por se tratar de ferimentos de bala, a Polícia Judiciária do Porto foi acionada.