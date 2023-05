Um incêndio deflagra na zona de Real, no Lodeiro, em Castelo de Paiva, desde as 10h29 desta quarta-feira.No combate às chamas estão três meios aéreos e os bombeiros de Castelo de Paiva, Nespereira, Arouca, Entre Rios e Cinfães, de acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa.Em atualização