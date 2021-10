Três homens encapuzados, armados com pelo menos uma pistola, forçaram esta quarta-feira a porta do apartamento de um homem de 67 anos, no Cacém, Sintra, para o assaltar.A vítima foi amarrada e ficou sem 2500 euros. O crime ocorreu pelas 08h20.Ao que oapurou, os ladrões já saberiam o local onde a vítima guardava o dinheiro e demoraram pouco tempo na habitação.O homem conseguiu soltar-se das amarras e chamar a PSP e os bombeiros. Foi assistido a ferimentos.A Polícia Judiciária investiga.