Trio armado rouba 70 euros a taxista em Loures

Grupo escapou a pé e está a ser procurado pelas autoridades policiais.

08:46

Um taxista teve uma pistola apontada à cabeça durante um roubo cometido por três assaltantes, durante a madrugada desta terça-feira, em Loures.



O grupo escapou a pé e está a ser procurado pelas autoridades policiais.



O trio saiu do centro comercial Vasco da Gama, em Lisboa, já depois da 01h00 de terça-feira.



Os três homens entraram normalmente no táxi e pediram para seguir para Loures mas quando estavam a chegar ao destino mostraram os verdadeiros intentos.



A partir do banco de trás, um dos passageiros efetuou uma ‘gravata’ ao taxista enquanto outro puxou de uma pistola e apontou-a à cabeça da vítima. Sem hipótese de defesa, o homem entregou o dinheiro que tinha – cerca de 70 euros.



Com o dinheiro na mão, o grupo fugiu a pé pela rua Ilha Terceira e desapareceu.



A vítima alertou depois a PSP, que enviou meios para o local do crime.



No entanto, nenhum dos assaltantes foi localizado. Por se tratar de um roubo com arma de fogo, a investigação ao caso transitou para a alçada da Polícia Judiciária.