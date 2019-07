Turista agride a soco militar da GNR em rua de bares em Albufeira

Um militar da GNR foi agredido a soco por um turista suíço na sequência de uma rixa ocorrida na rua do Movimento das Forças Armadas, no centro de Albufeira.A agressão, segundo oapurou, ocorreu na madrugada de segunda-feira, cerca das 03h15. Um grupo de indivíduos estaria envolvido numa rixa, situação para a qual foi alertada a GNR, nomeadamente os militares do Grupo de Intervenção de Ordem Pública.Um dos envolvidos nas agressões não terá gostado da atuação dos militares e reagiu de forma violenta, tendo agredido um deles a soco, na cara. O agressor foi detido e constituído arguido. Foi libertado com termo de identidade e residência e o caso passou a inquérito.Durante a madrugada desta quarta-feira, mais duas pessoas ficaram feridas nas ruas de Albufeira. Cerca das 00h45, um jovem inglês, de 19 anos, foi agredido por desconhecidos na zona do Cerro da Piedade. Foi assistido pelos bombeiros de Albufeira e transportado para o hospital de Faro.Pelas 06h00, na rua Vasco da Gama, um cidadão espanhol, aparentemente alcoolizado, deu um encontrão na porta de um estabelecimento comercial, que partiu.Ficou ferido e foi assistido no Serviço de Urgência Básica. Foi identificado pela GNR.Na segunda-feira, pelas 04h10, dois jovens turistas holandeses, de 18 e 19 anos, foram atacados por quatro indivíduos, que lhes roubaram um iPhone X.O roubo ocorreu na zona dos bares da Oura. Os jovens reagiram e foram agredidos. Foram levados ao hospital de Faro.O consumo excessivo de álcool está associado a muitas das situações de desacatos e agressões que ocorrem nas zonas de animação noturna de Albufeira.A GNR, atenta ao fenómeno, reforçou este verão, mais uma vez, os meios de segurança.