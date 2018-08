Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Usa arpões para ameaçar matar a ‘ex’

Homem de 41 anos foi constituído arguido pelo núcleo de investigação de violência doméstica da GNR de Almada.

Por M.C. | 12:14

Um homem de 41 anos foi constituído arguido pelo núcleo de investigação de violência doméstica da GNR de Almada por agredir a ex- mulher. Os guardas apreenderam-lhe diversos artigos, entre os quais dois arpões de caça submarina que terá usado para ameaçar matar a mulher.



A busca à casa do suspeito ocorreu na 5ª feira no Montijo e permitiu ainda apreender 2 armas de pressão de ar, 2 caixas de chumbos, 2 sabres, 3 armas de caça submarina e uma catana.