Vários cadáveres de cães depositados em logradouro de habitação na Feira

Um grupo de defensores da causa animal denunciou nas redes sociais, esta tarde de sexta-feira, a existência de vários cadáveres de cães depositados, a céu aberto, no logradouro de uma habitação, em Louredo, Feira."São cães que morreram e que foram sendo colocados nesse terreno para serem enterrados. Neste momento estou sozinha neste trabalho de ajudar os animais abandonados e tenho de dar prioridade aos vivos", disse, Berta Brazão, responsável pelo espaço, ao"Não temos conhecimento dessa situação em particular e também não foram feitos pedidos de entrega de carcaças de animais para incineração. A câmara municipal da Feira está apostada em resolver os problemas do concelho relacionados com os animais de rua e abrigos ilegais", afirmou Vítor Marques, vereador da câmara da Feira."Trata-se de uma questão que nos ultrapassar porque acontece num terreno privado ao qual não temos acesso", acrescentou o autarca.