Vídeo mostra vítimas de acidente mortal em Lisboa a 300km/h momentos antes do despiste

Vídeos no Instagram de Nuno Martins (que viajaria no banco de trás) mostram o Mercedes a circular a próximo de 300 km/h em plena Vasco da Gama. A PSP ainda investiga, mas Tino, 36 anos, estaria ao volante e Júnior no banco do passageiro da frente.As imagens mostram uma corrida com mais dois carros, um deles um Golf R - uma bomba da Volkswagen que tem 300 cavalos de potência e custa perto de 60 mil euros. Osabe que com o grupo, na altura do acidente, poucas horas depois de terem sido filmados os vídeos, estavam ainda três motards, que terão assistido ao despiste fatal.As motos eram uma paixão comum às três vítimas