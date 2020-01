Diga adeus à chuva! Fevereiro começa com sol, calor e temperaturas acima do normal

O Inverno ainda está longe de terminar, mas parece que a primavera está a querer espreitar mais cedo este ano. Os primeiros dias de fevereiro trazem raios de sol luminosos e temperaturas acima da média, para a época do ano.Apesar de este sábado ainda se registar precipitação em praticamente todo o território continental - à excepção do Algarve e do Alentejo - o dia de domingo vai afastar as nuvens e trazer de novo o sol.As temperaturas máximas poderão chegar aos 22º e as mínimas deverão oscilar entre os 8º e os 13º. A previsão de bom tempo mantém-se para o resto da semana.