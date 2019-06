Fim de semana termina com sol. Termómetros atingem os 34 graus este domingo

Com o céu pouco nublado ou limpo, o fim de semana termina com uma pequena descida da temperatura máxima, em especial no interior do País.



Este domingo, segundo informações fornecidas pelo IPMA, as temperaturas vão chegar aos 34 graus, nomeadamente em Bragança. Segue-se Évora e Beja, com os termómetros a atingir os 33 graus.





entos fracos a moderados, neste final de fim de semana.



Pode notar-se também uma neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do País.







Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 17 e os 26 graus, ao passo que no Porto as temperaturas oscilarão entre os 15 e os 22 graus, sendo este o distrito mais frio este domingo.O IPMA alerta ainda para a possibilidade de v