O verão está à porta e o calor também! Termómetros podem atingir os 40º durante a próxima semana

Prepare o fato de banho e e os chinelos de praia porque a próxima semana traz boas notícias para quem gosta (realmente) de calor. São esperadas temperaturas altas em todo o País, com especial atenção em alguns distritos do Sul, onde os termómetros poderão atingir quase 40º durante segunda e terça-feira.O regresso do calor coincide alegremente com o solstício de verão, que se realiza no dia 20 de junho, sábado. Nesse dia, esperam-se 27º em Lisboa, 31º em Faro e apenas 21º Porto.Já as temepraturas mínimas esperam-se ainda baixas em algumas zonas do País. Nas Penhas da Saúde, em plena Serra da Estrela, a noite de sábado vai ser de 'bater o dente', com 7º de mínima.