Açores com 84 novos casos de coronavírus em 24 horas

Os Açores registaram nas últimas 24 horas 84 novos casos positivos de covid-19, 82 dos quais em São Miguel e dois na Terceira, elevando para 621 o total de positivos ativos na região.

De acordo com o boletim diário da Autoridade de Saúde dos Açores, os novos casos foram diagnosticados a partir de "1.437 análises realizadas nos laboratórios de referência da região e de um número indeterminado realizado em laboratórios privados".

Em São Miguel, a ilha mais populosa dos Açores, do total de novos casos detetados nas últimas 24 horas, 28 são "resultantes de 13 novas cadeias de transmissão, sendo seis na Ribeira Grande e sete em Vila Franca do Campo".

No âmbito do rastreio em curso nas escolas de Vila Franca do Campo e Rabo de Peixe (concelho da Ribeira Grande) foram detetados 18 casos positivos de covid-19.

Na Terceira, um dos dois casos positivos das últimas 24 horas é resultante de uma nova cadeia de transmissão em Angra do Heroísmo.

Há a assinalar nas últimas 24 horas 26 recuperações de doentes, 25 das quais em São Miguel e uma na Terceira.

Estão internadas nos Açores 18 pessoas, menos uma do que na quinta-feira.

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, 15 pessoas estão internadas em São Miguel, no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e três na Terceira, no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo (dois dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos - UCI).

Há agora nos Açores 86 cadeias de transmissão ativas, divididas pelas ilhas de São Miguel (74), Terceira (10), São Jorge (uma) e Faial (uma).

A Autoridade de Saúde dos Açores informa ainda que já foram extintas nos Açores 75 cadeias de transmissão da doença, "quatro das quais nas últimas 24 horas".

Existem na região 621 casos positivos ativos na região: 575 em São Miguel, 40 na Terceira, três nas Flores e três no Faial.

Foram detetados até hoje nos Açores 2.430 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 22 óbitos e 1.692 recuperações.

A Autoridade de Saúde açoriana dá conta ainda de que "um dos casos reportados" na quinta-feira "com histórico de ligação ao exterior e análise positiva ao sexto dia abandonou a região, à revelia das autoridades".

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.884.187 mortos resultantes de mais de 87,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.472 pessoas dos 456.533 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado com efeitos desde as 00:00 de 08 de janeiro, até dia 15.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.