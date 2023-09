As mais de 600 mil análises efetuadas o ano passado mostraram que 99% da água que corre nas torneiras em Portugal é segura. Não só pode ser usada para cozinhar, por exemplo, como pode ser bebida com segurança, garantiu esta segunda-feira a presidente da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), Vera Eiró, num encontro com jornalistas.









Três concelhos não atingiram o nível de água segura superior a 95% (Arronches, Crato e Sever do Vouga) mas apenas porque não fizeram o número de análises à água previsto, segundo o relatório divulgado esta segunda-feira. Há oito anos consecutivos que a água segura se mantém no valor de 99%, segundo a ERSAR.