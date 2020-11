79 mortos e 5891 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou esta terça-feira 79 óbitos e há mais 5891 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal.Com o boletim divulgado esta quarta-feira pela DGS, o país totaliza agora 3 632 óbitos pela doença e um total de 236 015 casos confirmados desde o início da pandemia.A Região Norte continua a ser a que regista mais casos, com 3 191 infetados nas últimas 24 horas e 47 óbitos, seguindo-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 1637 infetados e 16 mortos, a Região Centro, com 791 infetados e 10 mortos, a Região do Alentejo, com 133 novos casos a registar e 5 mortos, e o Algarve com 119 novos infetados e um óbito.





Até ao momento há 3 051 pessoas internadas por Covid-19, mais 23 do que ontem e 432 pessoas em Unidades de Cuidados Intensivos, mais uma que esta terça-feira.



Portugal prepara-se para receber vacina

Durante a conferência da DGS a Ministra da Saúde, Marta Temido, garantiu que Portugal tem de estar preparado para receber uma vacina contra a Covid-19 em janeiro de 2021. "Todos sabem que a União Europeia tem, desde há vários meses, a decorrer um processo específico para garantir que os cidadãos da UE têm acesso a vacinas seguras e eficazes, e que sejam comportáveis em termos de preço", disse.



"Há a possibilidade de uma das primeiras vacinas estar calendarizada para chegar em janeiro. O país tem de estar preparado para fazer esta distribuição. A cada país cabe definir os grupos prioritários para a distribuição. Portugal irá fazê-lo em curto prazo. Está a preparar a logística, a rede de frio e o envolvimento de vários stores.

Temos de estar preparados para que em janeiro a resposta seja efeitva", explicou a ministra.



"Estamos a trabalhar com incerteza e por isso estamos a planear", garante Marta Temido.



Alteração dos planos de férias

A alteração dos planos de férias está a ser discutida, disse a ministra."Terá de haver alteração dos planos de férias de 2020, uma decisão difícil, um esforço nacional dos profissionais de saúde e de outras àreas. O sistema tem limites de resistência. A alteração dos planos de férias está a ser tomada consoante a vida das instituições, e das possibilidades de gerir a necessidade de resposta e o gozo de férias."



Máscaras nas prisões

Relativamente ao uso de máscara nas prisões, Marta Temido lembra que a recomendação é a utilização de máscara em espaços fechados. A ministra diz que não tem conhecimento de situações em que os reclusos não estejam obrigados a usar máscara em zonas comuns.



Testes rápidos

A utilização de testes rápidos à Covid-19 em lares de idosos está a ser avaliada pelo Governo, disse Marta Temido.





Fronteiras

A ministra da Saúde afirmou que Portugal não está a equacionar exigir a exibição de um teste negativo à Covid-19 para deixar entrar em território nacional quem venha de Espanha. "Temos uma política de exigência de testes que se enquadra nas exigências articuladas com os outros países da União Europeia", garantiu a governante.