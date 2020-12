As mortes de jovens artistas em trágicos acidentes que chocaram Portugal

Nos últimos anos vários jovens artistas portugueses perderam a vida em trágicos acidentes de automóvel.

Em 2006, o ator Francisco Adam, então com 22 anos, perdeu a vida num acidente de automóvel em Alcochete. Conhecido pela personagem "Dino", na série juvenil Morangos com Açúcar, da TVI.

O jovem regressava de uma sessão de autógrafos em Coruche.

Mais recentemente, o cantor Angélico Vieira morreu na sequência de um violento despiste em junho de 2011, na A1, no sentido Porto-Lisboa.

O também ator dos Morangos com Açúcar esteve vários dias internado no Hospital de São João, no Porto, onde viria a falecer.

No mesmo carro seguiam mais três amigos. Um dos passageiros foi projectado para fora do veículo e acabou por falecer depois de ter sido atropelado por outra viatura. Nessa viatura seguia uma jovem que ficou com ferimentos considerados graves e uma outra pessoa escapou ilesa.



Também Sara Carreira, a filha mais nova de Tony Carreira, morreu na noite deste sábado num violento acidente na A1. A jovem seguia no carro com o namorado, o ator Ivo Lucas, que ficou em estado grave mas já se encontra estável.