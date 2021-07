Associação EPIS vai atribuir 123 bolsas sociais no valor de 256 mil euros

A Associação EPIS - Empresários Pela Inclusão Social - vai investir 256,5 mil euros na atribuição de 132 bolsas sociais.Entre as 132 bolsas sociais, 88 premeiam o mérito académico de alunos do ensino secundário e 44 premeiam o mérito académico de alunos do ensino superior.O programa conta com bolsas que distinguem projetos escolares de sensibilização, mobilização e transformação de comportamentos e práticas, na escola e/ou nas comunidades educativas, em torno da sustentabilidade e promoção da cidadania.A 11.ª edição do programa de Bolsas Sociais EPIS está organizada em seis áreas e treze categorias de atribuição, com processos e critérios de seleção distintos, estando previsto considerar as implicações comprovadas da crise pandémica na vida dos alunos candidatos.