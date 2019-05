Bombeiros resgataram cão preso em buraco durante dois dias

Rex, um cão de pequeno porte, foi resgatado pelos Bombeiros de Soure de um buraco, em Granja do Ulmeiro, onde esteve preso e a ganir durante dois dias.



Na aldeia todos o conhecem por acompanhar sempre o dono, que se desloca em cadeira de rodas. José Martins, o proprietário que o procurou por toda a aldeia, já "estava desanimado", até que Benedita Branco, Mário Pato e António Gonçalves, bombeiros da secção de Granja do Ulmeiro, lhe bateram à porta com o Rex. O resgate não foi fácil: "Estava assustado mas tudo acabou bem."

