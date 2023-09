A terceira edição do Bragança ClassicFest tem como novidade ensaios abertos e ‘masterclasses’, dirigidos sobretudo à comunidade escolar. O festival começa na sexta-feira e decorre até 7 de outubro. Na manhã do primeiro dia, há um ensaio aberto com a Orquestra Sinfónica do Principado das Astúrias, que se apresenta pela primeira vez no Teatro Municipal de Bragança, em dois concertos.









Foram convidados a participar no ClassicFest os três agrupamentos de escolas da cidade, o Instituto Politécnico de Bragança e o Conservatório de Música e Dança de Bragança, apesar de ser aberto a toda à comunidade em geral.