Cadela desaparece no Algarve e é encontrada no Porto

Uma cadela desapareceu no Algarve e foi encontrada a mais de 600 quilómetros de distância, no Porto, sem se saber como foi lá parar. O dono teve conhecimento do seu aparecimento através de um site na internet dedicado a animais desaparecidos.Magra, nervosa e com a cauda entre as pernas, foi assim que a cadela Mouse, de cinco anos, foi avistada nas ruas do Porto, há duas semanas, depois de ter desaparecido de Marmelete, em Monchique, ainda este verão.Uma socióloga do Porto reconheceu o animal através do site encontra-me.org, tirou fotografias e vídeos e enviou ao proprietário, o belga Tony Croonenborghs, residente há vários anos no Algarve."Foi vista na Boavista e chegou a aparecer em Vila Nova de Gaia. Ou estava a tentar encontrar o caminho para casa ou comida, não sei", revela Tony ao. Depois de várias viagens ao Porto, porque ninguém ainda a tinha conseguido agarrar, no início de agosto encontrou-a a descansar numas escadas."Percebi que estava com medo, mas agarrei-a. Mordeu-me a cara e as mãos, mas depois reconheceu-me e adormeceu no meu colo", diz.Tony enaltece o facto de seis estranhos, incluindo a mulher que enviou as fotos de Mouse, se terem juntado, nas ruas do Porto, para encontrarem a cadela. "É bonito de ver quando as pessoas ajudam desta maneira", realça.A cadela nasceu a 13 de novembro de 2014 numa ninhada de 10 cães, após Tony ter encontrado a mãe prenha e abandonada. Chamou-lhe Mouse porque o focinho "parecia o de um rato".Numa das viagens ao Porto, passou a madrugada à procura da Mouse. "Gritava pelo nome dela e as pessoas pensavam que estava embriagado", conta.