Chapéus de sol reservam espaço na praia de Armação de Pêra

Há anos que o problema se repete: utentes da praia de Armação de Pêra deixam, durante a noite e madrugada, chapéus de sol ou outro material no areal para marcar lugar para o dia seguinte, o que tem dado origem a queixas junto da autarquia - a quem atualmente compete a gestão da praia-, e também junto da Polícia Marítima.Tal como aconteceu no ano passado, a solução, que “resulta do excesso de ocupação da praia”, vai passar, já nos próximos dias, “pelo lançamento de avisos que vão ser colocados nos acessos ao areal informando os utentes de que objetos que fiquem abandonados no areal - sem a presença dos proprietários - entre as 20h30 e as 09h00 - podem ser removidos pelos serviços de limpeza da autarquia”, revelou esta sexta-feira aoo vereador Maxime Sousa Bispo, da Câmara de Silves.