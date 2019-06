Doações para a bebé Matilde já chegaram aos 817 mil euros. Menina precisa de dois milhões

A conta solidária para arrecadar dinheiro para que os pais da Matilde consigam comprar aquele que é o medicamento mais caro do mundo e a única esperança para a bebé já ultrapassou os 800 mil euros.

De acordo com a última publicação, atualizada pelos pais no Facebook, a onda de generosidade permitiu que os pais chegassem quase a meio do objetivo final, de dois milhões de euros. "Graças a todos vocês que caminham connosco, lado a lado, que tem ajudado cada um da forma que pode, conseguimos chegar aos 817,690 mil", escreveram os pais da pequena Matilde.

Os pais deixaram também uma palavra de agradecimento pela generosidade e solidariedade do povo português.

"Temos muito orgulho em ser portugueses, mas ainda mais orgulho no povo português. Nunca será possível expressar o tamanho da nossa gratidão perante a vossa generosidade, solidariedade e apoio nesta nossa luta que se tornou a vossa também", pode ler-se na publicação.

A menina com apenas dois meses, que sofre de atrofia muscular espinhal de tipo 1, ainda se encontra internada nos cuidados intensivos, permanecendo estável e sem febre.

A única esperança de Matilde conseguir sobreviver está num medicamento, apenas autorizado nos EUA, que se chama Zolgensma. Os pais criaram uma conta que aceita donativos e o NIB associado está disponível na página de Facebook Matilde, um bebé especial.