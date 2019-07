CP vai ter número gratuito para prestar informações aos utentes

A CP vai ter de disponibilizar um número de telefone gratuito para prestar informações aos utentes sobre atrasos e supressões.Esta é uma das medidas a adotar na sequência de uma fiscalização feita pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes à empresa em 2018.Atualmente, a CP disponibiliza o 707 210 220 mas com um custo de 0,10 €/minuto para chamadas da rede fixa e 0,25 €/minuto de redes móveis.A AMT fiscalizou os serviços das linhas do Norte, Cascais, Sintra, Oeste e Algarve que, na prática, correspondem às que têm mais queixas.Entre as justificações da empresa, contam-se a média de idade do material circulante: 50 anos.