O processo de vacinação contra a Covid-19, em Vila Franca de Xira, implica, para os utentes, um tempo de espera prolongado, no exterior do Pavilhão Multiusos do Parque Urbano.Esta sexta-feira, houve novamente filas. Segundo fonte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo “houve alguns constrangimentos na área do chek-in que justificam alguma da demora. Alguns utentes compareceram com antecipação da hora agendada, o que agravou a situação. Por forma a obviar a demora foi de imediato reforçado o posto de chek-in, com mais dois profissionais, bem como o número de boxes de vacinação, passando de 6 para 8 boxes”, adiantou a mesma fonte.