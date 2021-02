DGS altera medidas e propõe aumentar testes à Covid-19 a quem contactar com infetados

A Direção-Geral da Saúde vai apresentar ao Ministério da Saúde, ainda esta semana, uma proposta de revisão da estratégia de testagem à Covid-19 de forma a fomentar os rastreios e os testes a realizar a quem contacte com casos de Covid-19, avança a TSF.A Ministra da Saúde, Marta Temido, disse, esta terça-feira, que tinha enviado um pedido à DGS um estudo sobre a matéria e a eventual alteração da norma em vigor. As declarações surgiram após a reunião com os especialistas que reforçaram a necessidade de reforçar os testes à Covid-19.A norma da DGS em vigor para a testagem passa por realizar testes aos contactos de alto risco após avaliação rigorosa por parte das autoridades de saúde.