Drone cai na pista após sobrevoar aeroporto de Lisboa

Incidente aconteceu durante a tarde de segunda-feira.

Por Lusa | 17:08

Um drone caiu na pista do Aeroporto de Lisboa, na segunda-feira, pouco depois de um avião alertar para a presença do aparelho a sobrevoar aquela zona, levando à interrupção da operação aérea durante oito minutos, segundo a ANA Aeroportos.

"A ANA [Aeroportos de Portugal] confirma a ocorrência que levou a uma interrupção da operação durante oito minutos, devido ao encerramento do tráfego. O drone foi encontrado na pista e entregue às autoridades", explica a gestora do aeroporto, em resposta escrita enviada esta terç-afeira à agência Lusa, acrescentando que este incidente "não teve impacto na operação aeroportuária".

O Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP disse esta terça-feira à Lusa ter recebido, pelas 16h45 de segunda-feira, um alerta para uma ocorrência com um drone "que violou o espaço aéreo do aeroporto", o qual viria a "cair no interior do perímetro do aeroporto" Humberto Delgado.



Drone no aeroporto do Porto

Recorde-se que dia 16 deste mês, também foi avistado um drone, que suspendeu durante quinta-feira à tarde as operações no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto.



Um avião da companhia aérea Turkish Airlines, que tinha o Porto como destino, teve mesmo de ser desviado para Lisboa.



Segundo a NAV, empresa que gere o espaço aéreo, as aterragens e descolagens foram "suspensas durante o período de tempo considerado necessário para se proceder às averiguações de segurança".