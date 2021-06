Época balnear arranca no Algarve

Existem cerca de 520 nadadores-salvadores para garantir a vigilância e segurança nas praias e houve um reforço de meios da Autoridade Marítima. O Algarve conta com 104 praias classificadas, das quais 87 ostentam o galardão da Bandeira Azul.



A época balnear arrancou esta terça-feira no Algarve, mas o céu nublado e o vento afastaram os banhistas dos areais.Existem cerca de 520 nadadores-salvadores para garantir a vigilância e segurança nas praias e houve um reforço de meios da Autoridade Marítima. O Algarve conta com 104 praias classificadas, das quais 87 ostentam o galardão da Bandeira Azul.

O comandante da Capitania de Portimão, Gonzalez dos Paços, que tem jurisdição das praias de quatro dos principais concelhos turísticos algarvios, destaca que “a assistência aos banhistas deve ser garantida pelos concessionários e pelos municípios”, adiantando que apenas tem conhecimento de “um caso pontual” de uma praia em que o concessionário “comunicou que não tencionava abrir”. O objetivo é agora encontrar soluções para “mitigar essa falha”.





Pelo contrário, na praia da Rocha, em Portimão, umas das mais procuradas do Algarve e com capacidade para 8800 banhistas, todo o dispositivo de assistência está montado. “Temos 16 nadadores-salvadores, uma moto-4 de salvamento e uma moto de água”, diz Nuno Fernandes, coordenador dos nadadores-salvadores. No areal há ainda assistentes de praia para ajudar os banhistas.





Na Grande Lisboa, a época balnear arrancou também nos areais dos concelhos de Almada e de Oeiras.