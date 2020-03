O escritor Francisco José Viegas está em quarentena voluntária desde a semana passado, após ter estado com o o escritor chileno Luis Sepúlveda no encontro Correntes d’Escritas, na Póvoa do Varzim.Embora não apresente para já sintomas de ter contraído Coranavirus, o comentador dofoi aconselhado a ficar em casa. Antes, Viegas tinha estado na China e em Itália.Luís Sepúlveda está internado num hospital em Espanha com Coronavirus. A situação do chileno é estável, revelaram as autoridades espanholas.