Estudo em casa. Conheça aqui o plano de aulas e horários da telescola de segunda a sexta

Já são conhecidos os horários da nova telescola, agora designada de #EstudoEmCasa.Num comunicado divulgado esta sexta-feira, o Ministério da Educação anunciou a programação a emitir pela RTP Memória dos conteúdos pedagógicos temáticos, lecionados por professores, para alunos do ensino básico."#EstudoEmCasa é o nome do espaço que vai ocupar a grelha das 09h às 17h50, com conteúdos organizados para diferentes anos letivos, uma ferramenta importante para complementar o trabalho dos professores com os seus alunos. Estes conteúdos pedagógicos temáticos contemplam matérias que fazem parte das aprendizagens essenciais do 1.º ao 9.º ano, agrupados por: 1.º e 2.º anos, 3.º e 4.º anos, 5º e 6.º anos, 7.º e 8.º anos e 9.º ano, abrangendo matérias de uma ou mais disciplinas do currículo, as quais servirão de complemento ao trabalho dos professores com os seus alunos", pode ler-se no comunicado.O nome #EstudoEmCasa foi escolhido para assinalar o Dia do Estudante, a 24 de março, "numa altura em que toda a comunidade educativa teve de celebrar a data de forma diferente, por conta da situação epidemiológica que o país atravessa", segundo escreve o Ministério da Educação.